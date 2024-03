jeudi 28 mars 2024 • 784 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alors qu’une fin de saison riche en enjeux se profile en Europe, la trêve internationale a coûté cher à plusieurs clubs, touchés par des blessures. En Ligue 1, les absents seront nombreux.

L’Om a perdu cinq joueurs pendant la trêve : Pape Guèye, Ismaïla Sarr, Ulisses Garcia, Bamo Meïté et Jonathan Clauss, le dernier en date.



Les Sénégalais Ismaïla Sarr et Pape Guèye ont quitté plus tôt que prévu le rassemblement des Lions de la Teranga. Le premier s’est blessé lors du match amical contre le Gabon (3-0) vendredi 22 mars et souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier gauche. Pape Guèye, quant à lui, a été touché au mollet lors d’un entraînement la semaine dernière.



Le latéral français, Jonathan Clauss, victime d’une déchirure de l’ischio gauche, est sorti en début de match lors de la difficile victoire des Bleus face au Chili (3-2). Il sera absent de très longues semaines et cela diminue donc ses chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour l’Euro.



Les problèmes ne s’arrêtent pas là puisque l’Om sera également privé du Suisse Ulisses Garcia, blessé au niveau des adducteurs, et de l’Ivoirien Bamo Meïté dont la saison est terminée après sa blessure à un genou.



Ces cinq joueurs viennent s’ajouter au forfait de longue date de Valentin Rongier, victime d’une fracture de la rotule du genou gauche et absent des terrains depuis novembre. Le coach olympien, Jean-Louis Gasset, va donc devoir résoudre un casse-tête pour constituer une équipe marseillaise compétitive face au Psg.



Avec L'Equipe