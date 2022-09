vendredi 30 septembre 2022 • 62 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la CAF, Patrice Motsepe a confirmé, ce vendredi, le retrait de la CAN 2025 à la Guinée, rapporte lé média guinéen Guinéefoot.

C’est l’information principale à retenir à l’issue de la visite du président de la CAF en Guinée ce vendredi 30 septembre 2022. En effet, après sa rencontre avec le Président de la transition, le premier ministre et le ministre des Sports, Patrice Motsepe a fait savoir aux autorités du pays que la Guinée n’organisera pas la CAN 2025, compte tenu du retard accusé dans la mise en place des infrastructures. Une mauvaise nouvelle pour la Guinée qui tenait à abriter la plus grande compétition du continent. L'Algérie lorgne ce tournoi majeur remporté cette année par le Sénégal.

