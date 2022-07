vendredi 1 juillet 2022 • 237 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ce vendredi, la FIFA a annoncé que la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Qatar, qui débute le 21 novembre 2022. Le président de l'instance mondiale, Gianni Infantino s'explique.

"Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, la FIFA a courageusement décidé d’utiliser l’assistance vidéo à l’arbitrage sur la plus grande scène du football mondial, et le succès rencontré par cette technologie lui a donné raison. La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu est une évolution des systèmes d’assistance vidéo à l’arbitrage mis en œuvre dans le monde entier. Cette technologie est l’aboutissement de trois années de recherches et de tests visant à offrir les meilleures conditions possibles aux équipes, aux joueurs et aux supporters qui se rendront au Qatar. La FIFA est fière du travail accompli et nous espérons que le monde entier verra de ses yeux les avantages de cette technologie. La FIFA s’engage à favoriser le recours à la technologie pour améliorer le football à tous les niveaux, et l’utilisation de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu lors de la Coupe du Monde 2022 en est un probant exemple", a-t-il expliqué, sur FIFA.com.



Pour rappel, cette technologie offre un outil de soutien aux arbitres vidéo et aux arbitres sur le terrain pour les aider à prendre des décisions plus rapides, précises et cohérentes sur les situations de hors-jeu, renseigne un communiqué de la Fédération International de Football Association (FIFA).



PUBLICITÉ