dimanche 20 novembre 2022

iGFM (DOHA) A la veille de son match contre le Sénégal, le sélectionneur des Pays-Bas, Van Gaal s'est exprimé sur l'absence de Sadio Mané, à la Coupe du monde.

"Je suis un fan de Sadio Mané. Quand j'étais entraîneur à Manchester United, j'ai essayé de l'avoir", a-t-il rappelé en conférence de presse, ce dimanche. "Je pense que c'est un gros raté pour le Sénégal, mais il nous manque aussi le joueur avec le plus de passes décisives et le plus de buts", a ajouté le technicien néerlandais à 24h du choc du groupe A. "Je crois qu'une équipe de football a besoin de 3 ou 4 joueurs de grande qualité. Le reste de l'équipe doit jouer au service du reste. J'ai eu pas mal de succès donc je pense que j'ai raison", a-t-il précisé au moment où on annonçait également le forfait de Depay l'atout offensif des Pays-Bas.



Parlant de leurs objectifs dans cette compétition, Van Gaal vise très loin. "En 2014, nous avons terminé 3e avec une équipe de moins bonne qualité que l'équipe actuelle. Je pense que nous pouvons gagner la Coupe du monde."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)