lundi 5 juillet 2021 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) IGFM s'est entretenu au téléphone avec Gris Bordeaux sur la carrière de son jeune frère Gris 2 vainqueur de Abdou Diouf, hier, lors du grand combat de lutte avec frappe organisé par le promoteur Dièye Production.

"On s'y attendait. Ce n'est pas une surprise si Gris 2 a battu Abdou Diouf. Ce qui serait une surprise c'est qu'il perdait contre Abdou Diouf. Donc, la victoire de Gris 2 n'est pas une surprise. Il sort d'une défaite raison pour laquelle il a affronté Abdou Diouf. Gris a lutté avec calcul, ce qui lui a permis de s'imposer. Il faudra qu'il continue à travailler."

Travailler du lundi au dimanche

"Sa bataille et sa force sont des atouts. Cela prouve que ses adversaires sont en haut, mais il faut qu'il travaille de manière intense pour y arriver. Car, ce sera plus difficile après. Le plus difficile est à venir. Il ne doit pas baisser les bras. Il doit travailler du lundi au dimanche pour être prêt à tout moment. Vous savez, il faut de la constance et une préparation à l'entraînement parce que je trouve qu'il a un avantage : c'est sa taille, sa fougue et le fait qu'il soit célibataire. Donc, il doit travailler en permanence. A son âge, je travaillais dans mon coin et je sais qu'il est dans cette dynamique. Nous sommes en train de l'aider à progresser."

Graver son nom dans l'histoire de la lutte

"Il faut viser une bonne carrière et ne pas mettre en avant les titres. Je pense que les titres importent peu. Ce qu'il faut c'est graver son nom dans l'histoire de la lutte et figurer dans la Cour des Grands. Je prie pour qu'il puisse atteindre ses objectifs dans sa carrière."