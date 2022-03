«Sadio Mane et le Sénégal se qualifient pour la coupe du Monde après une victoire aux tirs au but contre l’Egypte. Félicitations Sadio et nos encouragements à Mo (Salah). Nous avons hâte de vous revoir tous les deux», a publié le club sur Twitter.



Pour rappel, les sénégalais s’étaient beaucoup plaints de l’accueil qu’avait réservé Liverpool à Sadio Mané, au terme de la coupe d’Afrique des nations, remportée par le Sénégal. Un accueil indigne d’un champion d’Afrique de la trempe de Sadio Mané, avaient estimé nombre de sénégalais.





Sadio Mane and Senegal qualify for the #WorldCup after a shootout win over Egypt.



Congratulations Sadio and commiserations, Mo. We can't wait to have you both back ♥ pic.twitter.com/kyBBNi7g2e