iGFM (Dakar) Titulaire avec Crystal Palace, Cheikhou kouyaté et son club ont enfoncé Fulham, samedi, en championnat. En Italie, Keita Baldé qui débuté sur le banc de la Sampdoria, revient petit à petit, après un succès sur la pelouse de l'Atalanta.

À l'occasion de la sixième journée de Premier League, Fulham accueillait Crystal Palace à Craven Cottage. Auteurs d'un résultat nul (1-1) face à Sheffield United le week-end dernier, les Cottagers visaient toujours leur premier succès de la saison. Tenu en échec par Brighton (1-1) sur sa pelouse lors de la dernière journée, Palace pouvait intégrer le top 10 en cas de victoire cet après-midi. Les hommes de Roy Hodgson ouvraient rapidement la marque grâce à Riedewald qui profitait d'un excellent service dans le dos de la défense de Zaha pour inscrire le premier but (0-1, 8e).

Juste après l'heure de jeu, Crystal Palace réalisait le break grâce à Zaha à la réception d'un excellent centre de Batshuayi (0-2, 64e). Fulham achevait la rencontre à dix avec l'expulsion de Kamara (86e). Dans le temps additionnel, les Cottagers réduisaient le score par Cairney (1-2, 90+5) Grâce à son troisième succès de la saison, Crystal Palace s'emparait provisoirement de la cinquième place au classement.

Keita Baldé "loupe" Zapata

Pour le compte de la 5e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame accueillait sur sa pelouse la formation de la Sampdoria dans un duel pouvant paraître déséquilibré sur le papier. Et pourtant, dans le début de match, ce sont bien les Génois qui se montraient les plus dangereux, et voyaient leur bonne entame de match être récompensée par l'ouverture du score de l'éternel Fabio Quagliarella (37 ans, 13e minute). Dominateurs tout au long du premier acte, les visiteurs n'étaient pas loin de creuser l'écart peu avant la pause sur penalty, mais le premier buteur de la rencontre voyait son tir être repoussé par Marco Sportiello (45e). Au retour des vestiaires, alors que l'on s'attendait à un sursaut des joueurs de l'Atalanta, c'était une nouvelle fois les visiteurs qui rentraient le mieux dans ce second acte. Ces derniers finissaient même par être récompensés à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Morten Thorsby qui offrait le second but à son équipe d'une tête surpuissante (59e).

L'ancien joueur de la Lazio, Keita Baldé ''loupe'' son tir et Zapata. Il n'y a pas de contact. L'arbitre hésite et demande plusieurs ralentis. L'arbitre reste sur sa décision. Pour lui, Keita Baldé ne maîtrise pas son geste.

Jamais réellement rentrée dans son match, la formation de l'Atalanta voyait son buteur vedette Duvan Zapata réduire l'écart à dix minutes de la fin du temps réglementaire sur penalty (80e). Malgré cette réduction du score, ce sont bien les hommes de Claudio Ranieri qui avaient le dernier mot. Jakub Jankto y allait de son but dans les dernières seconde de la rencontre et assurait les trois points à son équipe (90e+1, 1-3). En revanche, c'est une sacrée contre-performance pour les hommes de Gasperini qui conservent néanmoins provisoirement leur 3e place au classement.

A noter qu'au moment où nous écrivons ces lignes, d'autres Lions jouent.