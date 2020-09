dimanche 27 septembre 2020 • 106 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ça sent bon pour les Lions. Après Ibrahima Niane hier, Sada Thioub a aussi marqué dimanche, en Ligue 1 française en attendant ceux qui jouent en ce moment sur les autres terrains européens.

Vainqueur de ses trois derniers matches, contre le PSG, Lorient et Bordeaux, le RC Lens ne voulait pas laisser passer l'occasion de poursuivre sa série victorieuse, en déplacement au stade des Costières de Nîmes. Après un premier avertissement de Gaël Kakuta, qui heurtait la barre de Baptiste Reynet sur coup franc (6e), le prodigieux milieu de terrain offrait à l'insatiable Ignatius Ganago son 4e but de la saison, appliqué du plat du pied dans la surface (0-1, 31e). Mais le co-meilleur buteur de Ligue 1 devait ensuite laisser sa place, blessé à la cuisse à la 54e. Alors que le promu se dirigeait vers un 4e succès de suite et allait devenir le dauphin du Stade Rennais, les Gardois arrachaient l'égalisation par Zinedine Ferhat en fin de match (1-1, 87e) ! Les Crocos enchaînent néanmoins un quatrième match sans succès, Lens une quatrième rencontre sans défaite.

Sur le Rocher, l'AS Monaco de Niko Kovac recevait des Strasbourgeois en difficulté depuis le coup d'envoi de la saison. Ce fut une rencontre riche en buts et en cartons. Dès la 10e minute, Wissam Ben Yedder ouvrait le score d'un plat du pied. Avant la pause, Ruben Aguilar doublait la mise de la tête, bien servi au second poteau par Fodé Ballo-Touré (2-0, 45e+1). Mais alors que les Asémistes semblaient se diriger vers un troisième succès tranquille, le deuxième acte fut fou. Une réduction du score de Mehdi Chahiri (2-1, 46e), suivi du but du doublé de Ben Yedder sur une nouvelle offrande de Volland (53e, 3-1). Les expulsions des Monégasques Aurélien Tchouaméni et Axel Disasi, coupable d'une faute dans sa surface, pouvaient relancer les Alsaciens. D'autant que Ludovic Ajorque ne tremblait pas sur penalty (3-2, 70e). Mais à onze contre neuf, le RCSA ne parvenait pas à égaliser.

Gomis et Dijon y ont cru

Au stade Gaston-Gérard, Dijon, lanterne rouge sur quatre défaites consécutives, recevait Montpellier, qui cherchait un quatrième succès d'affilée. Dans son stade, le DFCO pensait pouvoir saisir ses trois premiers points de la saison. Une ouverture du score de l'international Espoirs Eric Dina Ebimbe (1-0, 8e) lançait les Dijonnais, mais l'égalisation signée Andy Delort, en début de seconde période (1-1), douchait une première fois les espoirs des locaux. Un but signé de la tête du capitaine, Bruno Ecuele Manga (2-1,60e), sur corner, laissait croire aux joueurs de Stéphane Jobard que la route vers le maintien s'était ouverte devant eux. C'était sans compter une faute de Jonathan Panzo dans sa surface, qui offrait l'opportunité à Téji Savanier d'égaliser sur penalty, dans le final (2-2, 90e). Montpellier reste dans le peloton de poursuivants, avec 10 points. Dijon ne bouge pas de sa dernière place, mais prend son premier point. En partance pour Rennes, Alfred Gomis a été titularisé dans les buts de Dijon. L'international sénégalais va remplacer Edouard Mendy parti du côté de Chelsea.

Au stade Raymond Kopa d'Angers, ce fut un autre festival de buts. Le duel de formations habituées au milieu de tableau a d'abord tourné à l'avantage des visiteurs. Le Stade Brestois ouvrait le score dès la 3e minute par la recrue venue d'Huddersfield Steven Mounié, buteur sur penalty. Le Sénégalais Sada Thioub réagissait du tac au tac (1-1, 22e), pour son premier but de la saison, mais Gaëtan Charbonnier permettait aux Finistériens de rentrer au vestiaire avec l'avantage à la pause (1-2, 32e). Mais dans le deuxième acte, le capitaine du SCO Ismael Traoré égalisait d'une sublime volée sur corner, avant qu'Angelo Fulgini ne donne un avantage définitif aux troupes de Stéphane Moulin, sur un service de Loïs Diony (3-2, 80e). Angers est dorénavant 7e, alors que le SB29 est 13e.

A 11h, Bordeaux de Youssouf Sabaly a été neutralisé (0-0) par Nice. L'arrière droit des Lions a débuté la rencontre mais remplacé à la 81e minute de jeu après un carton jaune reçu des la 15e minute.

Les premiers résultats de dimanche (5e journée)

Angers 3-2 Brest : Thioub (22e), Traoré (78e), Fulgini (80e) pour Angers ; Charbonnier (3e), Mounié (32e) pour Brest.

Nîmes 1-1 Lens : Ferhat (87e) pour Nîmes ; Ganago (34e) pour Lens.

Monaco 3-2 Strasbourg : Ben Yedder (10e, 53e), Aguilar (45e+1) pour Monaco ; Chahiri (46e), Ajorque (70e, s.p) pour Strasbourg.

Dijon 2-2 Montpellier : Dina Ebimbe (8e), Ecuele Manga (60e) pour Dijon ; Delort (50e), Savanier (90e, s.p) pour Montpellier.