iGFM (Dakar) Compte à rebours. À un mois du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, au Cameroun, IGFM vous présente les équipes de chaque groupe. Ce jeudi, le pays hôte est à l'honneur.

Dans 30 jours exactement, le pays de Paul Biya va accueillir l'Afrique pour la fête du football, qui va durer 28 jours. En attendant le coup d'envoi officiel le 9 janvier 2022, Yaoundé, la fête a déjà démarré du coté du Cameroun avec les derniers réglages notamment. Pays hôte de cette édition, le Cameroun fait partie des meilleures nations du continent sur le plan comptable.



Deuxième nation la plus titrée derrière l'Égypte



On le sait tous. L'Egypte domine le classement du palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations avec sept titres. Le Cameroun arrive juste derrière avec cinq trophées : 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Mais avant de renouer avec le sacre final, les Lions indomptables étaient restés longtemps sans gagner. Après leur sacre de 2002 devant le Sénégal, à Bamako (Mali), sept éditions se sont passées sans que les Camerounais ne sortent vainqueurs. Mais depuis leur tritre remporté au Gabon il y a quatre ans, ils sont dopés et ont l'idée de gagner à domicile en février 2022 et de se rapprocher un peu plus des Pharaons d'Égypte, à l'occasion de leur 21e participation à cette compétition. Le Cameroun loge dans le groupe A en compagnie de l'Ethiopie, du Cap-Vert et du Burkina Faso son premier adversaire.



Eto'o meilleur buteur de la CAN...



C'est indéniable. Le Cameroun a plus marqué la CAN. Son ancien capitaine, Samuel Eto'o reste le meilleur de l'histoire de la compétition avec 18 buts devant l'Ivoirien, Laurent Pokou (14 buts). Mieux, il est le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables avec 56 réalisations. Même si Eto'o ne joue plus, ce statut reste une arme pour la jeune génération : Vincent Aboubabar, Karl-Toko Ekambi et Eric Maxim Choupo-Moting. Son passage en sélection aura permis au Cameroun d'imposer sa marque de fabrique au football africain. Et d'ailleurs, c'est ce qui se poursuit jusqu'à nos jours avec en ligne de mire un sixième trophée...

Reportée en raison de la pandémie, la CAN 2021 se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022.



Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert



Calendrier premier tour



Dimanche 9 janvier 2022



16h à Yaoundé OS : Cameroun – Burkina Faso



19h à Yaoundé OS : Éthiopie – Cap-Vert