Le 8 août dernier suite aux victoires du Bayern Munich contre Chelsea (4-1 après 3-0 à l'aller) et du FC Barcelone contre le Napoli (3-1 après 0-0 à l'aller), on connaissait les membres du Final 8 de la Ligue des Champions. Mais ce que l'on sait moins c'est que l'édition 2020/2021 débutait parallèlement avec un tournoi à 4 entres les champions des plus faibles fédérations. On retrouvait les Kosovars de Drita, les Andorrans de l'Inter Club d'Escaldes, les Saint-Marinais de Tre Fiori et les Nord-Irlandais de Linfield. Ce sont finalement ces derniers qui ont pu accéder au tour suivant sur tapis vert grâce aux cas de Covid-19 qui ont touché Drita. Le premier tour préliminaire concernait ensuite les équipes placées entre la 16e et la 53e place du classement UEFA. Quelques surprises ont eu lieu dans un format inédit en match unique comme la belle victoire du Dinamo Brest (Biélorussie) contre Astana (Kazakhstan) sur le score de 6-3. Un nouveau problème lié au Covid-19 a été fatal au Slovan Bratislava. Le champion de Slovaquie a ainsi été éliminé sur tapis vert par Klaksvíkar Ítróttarfelag, le champion des Îles Féroé.

Au second tour en revanche pas de cas de Covid-19 mais de grosses surprises ainsi que l'entrée en lice des équipes non championnes. Le choc entre les Roumains de Cluj et les Croates du Dinamo Zagreb s'est joué aux tirs au but (2-2, 5-6) avec un succès des derniers cités. Le Celtic Glasgow a aussi craqué contre les vaillants Hongrois de Ferencváros (2-1). Déjà qualifiés pour les phases de poules récemment, le champion de Pologne le Legia Varsovie et celui de Bulgarie le Ludogorets Razgrad ont pris la porte face aux Chypriotes de l'Omonia Nicosie (2-0 après prolongations) et aux Danois de Midtjylland (1-0). Des équipes habituées de ce stade de la compétition comme le Maccabi Tel-Aviv (Israël), l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie), les Young Boys de Berne (Suisse) ou encore Qarabağ (Azerbaïdjan) ont tenu leur rang. Au niveau de la voie de la Ligue, les Autrichiens du Rapid Vienne ont dominé les Croates du Lokomotiva Zagreb (1-0) et le PAOK a rapidement pris la mesure de Besiktas pour s'imposer 3-1. Néanmoins, la sensation est venue de l'AZ Alkmaar. Égalisant sur penalty dans le temps additionnel, les Néerlandais l'ont emporté 3-1 en prolongations contre les Tchèques du Viktoria Plzen. Suffisant pour atteindre le troisième tour.

Seul un miracle pourrait arranger l'OM

Le troisième tour s'annonce déjà très relevé avec trois belles affiches dans la voie de la Ligue. Le Benfica croisera le fer avec le deuxième du dernier championnat grec, le PAOK Salonique. L'AZ Alkmaar affrontera du lourd aussi avec le Dynamo Kiev. Enfin le troisième match mettra aux prises La Gantoise et le Rapid Vienne. Les trois vainqueurs rejoindront en barrages le FK Krasnodar. Du côté de la voie des Champions, il y a de beaux matches aussi avec Young Boys-Mydtjilland et Omonia Nicosie-Étoile Rouge de Belgrade. Tombeur du Celtic, Ferencváros défiera le Dinamo Zagreb alors que la sensation, le Dinamo Brest jouera contre le Maccabi Tel-Aviv. Le dernier match mettra aux prises Qarabağ et Molde. Les cinq vainqueurs rejoindront le Red Bull Salzbourg (Autriche), l'Olympiacos (Grèce) et le Slavia Prague (République Tchèque) en barrages. Le tirage au sort des barrages et également connu. Ils se dérouleront sur matches aller/retour les 22 et 23 septembre et les 29 et 30 septembre. Du côté de la voie de la Ligue, le vainqueur de PAOK-Benfica ira défier Krasnodar pour une place en phase de poules. L'autre ticket sera attribué à la meilleure équipe des affrontements La Gantoise-Rapid de Vienne et Dynamo Kiev-AZ Alkmaar.

Au niveau de la voie des Champions, 4 tickets seront attribués. Le premier dépendra du résultat de la rencontre entre le Slavia Prague et le vainqueur de Young Boys-Midtjylland. Sensation de la phase de poules l'an dernier avec Takumi Minamino, Erling Braut Håland ou encore Dominik Szoboszlai, le Red Bull Salzbourg défiera le vainqueur de Maccabi Tel-Aviv-Dinamo Brest. Habitué de la compétition, l'Olympiakos devra battre le gagnant de la rencontre entre l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Omonia Nicosie. Enfin, c'est ouvert pour le dernier ticket puisque celui-ci sera décerné à Qarabag, Molde, au Dinamo Zagreb ou à Ferencvaros. Six places restent à décerner sur les 32 en phase de poules et les résultats de ces tours préliminaires pourraient concerner l'Olympique de Marseille. Dotés d'un coefficient de 31.000, les Phocéens sont déjà devancés dans le chapeau 3 par le RB Leipzig, l'Inter Milan, la Lazio, l'Atalanta et le Lokomotiv Moscou. Il ne faut donc pas que les hommes d'André Villas-Boas voient trois équipes mieux classées se qualifier pour la Ligue des Champions sous peine de glisser chapeau 4 avec Rennes. Et le moindre que l'on puisse dire c'est que l'espoir est infime. Parmi les clubs de la voie de la Ligue, Benfica (70.000), le Dynamo Kiev (55.000), La Gantoise (39.500) et le FK Krasnodar (35.500) ont été plus réguliers sur les cinq dernières années en Europe que l'OM. Voir deux de ces quatre équipes rafler la mise est donc loin d'être incongru. Du côté de la voie des Champions, le Red Bull Salzbourg (53.500), l'Olympiakos (43.000) et le Dinamo Zagreb (33.500) ont également un meilleur coefficient européen que l'OM. Sauf surprise, l'Olympique de Marseille se trouvera dans le chapeau 4 avec Rennes et pourra s'attendre au pire lors du tirage au sort.

3e Tour Préliminaire :

Voie des Champions





Ferencváros (Hongrie) - Dinamo Zagreb (Croatie)







Qarabağ (Azerbaïdjan) - Molde (Norvège)







Omonia Nicosie (Chypre) - Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)







Midtjylland (Danemark) - Young Boys de Berne (Suisse)







Maccabi Tel Aviv (Israël) - Dinamo Brest (Biélorussie)





Voie de la Ligue





PAOK Salonique (Grèce) - Benfica (Portugal)







Dynamo Kiev (Ukraine) - AZ Alkmaar (Pays-Bas)







La Gantoise (Belgique) - Rapid Vienne (Autriche)





Barrages :

Voie des Champions





Slavia Prague (République Tchèque) - Young Boys (Suisse) ou FC Midtjylland (Danemark)







Maccabi Tel-Aviv (Israël) ou Dinamo Brest (Biélorussie) - Red Bull Sazlbourg (Autriche)







Olympiakos (Grèce) - Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou Omonia Nicosie (Chypre)







Qarabag (Azerbaïdjan) ou Molde (Norvège) - Dinamo Zagreb (Croatie) ou Ferencvaros (Hongrie)





Voie de la Ligue