iGFM (Dakar) L’international nigérian Victor Osimhen serait tout proche de rejoindre le PSG, annonce la presse italienne, ce jeudi.

C’est la bombe de ce jeudi. L’avant-centre de 25 ans, Victor Osimhen, serait à un pas du PSG. C’est ce qu’annonce le quotidien napolitain Il Mattino dans son édition du jour. La source a ainsi révélé les contours du contrat qui attendrait le buteur de Naples (14 réalisations en 26 matches cette saison) à Paris. Il s’agirait d’un bail de quatre ans assorti d’un salaire de 13 millions d’euros annuels. Ce qui en ferait le cinquième joueur le mieux payé de l’effectif après Ousmane Dembélé, Marquinhos, Lucas Hernandez et Milan Skriniar, lesquels émargent à 1,1 M€ bruts mensuels d’après L’Equipe. Kylian Mbappé restant à ce jour le plus gros salaire, mais devant quitter le club en fin de saison.



120 millions d’euros (plus de 70 milliards FCFA)



Le Super Eagle devrait disposer de 100 % de ses droits d’images, toujours selon les indiscrétions d’Il Mattino. Le transfert se ferait via le paiement de sa clause libératoire de 120 M€, avec des modalités à définir entre Nasser Al-Khelaïfi et le président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Champion d’Italie la saison dernière en finissant meilleur buteur, Osimhen aurait toujours eu un lien spécial avec le club de la capitale, même s’il rêve de la Premier League. Il y a quelques jours, il aurait voyagé dans la région parisienne à bord d’un vol privé, probablement pour régler des questions personnelles, rapporte le compte spécialisé GuillaumeMP.



Si cela se confirme, Osimhen aura le lourd héritage de remplacer Kylian Mbappé qui rejoindra le Real Madrid en fin de saison, même si l’officialisation n’a pas encore été faite. Après le dernier exercice idyllique dans la Botte où il avait inscrit 31 buts en 39 apparitions, effaçant des tablettes Samuel Eto’o et George Weah au passage, l’ancien Lillois a vu ses relations avec son club tourner à l’aigre. Moins létal devant le but, il a été moqué par son employeur sur fond de racisme dénoncé par le Nigeria. Après quatre ans passés en Campanie, son départ parait inéluctable.



